В воскресенье, 25 октября, президент США Дональд Трамп назвал войну в Нагорном Карабахе "легким случаем" и пообещал вмешаться, и урегулировать конфликт.

Об этом со ссылкой на выступление Дональда Трампа сообщает Федеральное агентство новостей.

"Мы приведём всё в порядок. Это должно произойти, как я говорю, с лёгкостью. Это будет легко, если ты знаешь, что делаешь!", - уверено заявил американский лидер. Также он добавил, что добьется мирного урегулирования между Арменией и Азербайджаном.

Напомним, что вчера, 24 октября, посольство США предупредило своих граждан, которые находятся в Баку, о возможных террористических атаках и похищениях иностранцев. Посольство призвало американцев быть осторожными и бдительными, особенно в местах, где собираются иностранцы и избегать больших скоплений людей.

Также сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что на данном этапе война в Нагорном Карабахе не может быть завершена дипломатическим путем и призвал граждан вооружиться.