В день голосования на местных выборах в Донецкой области партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" зафиксировала более 100 грубых нарушений.

Об этом в воскресенье, 25 октября, сообщила народный депутат Наталия Королевская, передает пресс-служба политической силы.

"У нас сегодня очень активный день, зафиксировано более 100 грубых нарушений в Донецкой области", - сказала нардеп.

В качестве примера Королевская рассказала об инциденте в Бахмуте, где местный житель обнаружил, что вместо него уже кто-то проголосовал. Сообщается, что в этом городе был арестован человек, являющийся организатором сетки в пользу оппонента кандидата от ОПЗЖ, на данный момент проходят следственные действия. Королевская допустила, что в связи с этим будет "серьезно искажен результат изъявления людей в городе Бахмут".

"Аналогичная ситуация происходит в Лимане, где также был арестован человек, который занимался организацией скупки. Проходят следственные действия, были пресечены массовые факты выноса бюллетеней и голосования по чужим паспортам", - добавила нардеп.

Также по ее словам в Славянске был зафиксирован массовый подвоз избирателей к участкам, ряд автотранспорта был объявлен в розыск.

"В городе Константиновка планировалось масштабное строительство "карусели", в пять утра они привезли автобусы, более 150 человек для организации скупки голосок под избирательными участками", - рассказала Королевская.

Она также напомнила, что в Мариуполе накануне дня голосования 207 000 бюллетеней были признаны недействительными, что является "спланированной манипуляцией и подготовкой к фальсификациям выборов".

"На каждом участке случился двойной конфликт бюллетеней, то есть те, которые погасили, как недействительные, и новые, которые успели вчера напечатать и доставить в Мариуполь. Соответственно, наличие дубликатов бюллетеней на каждом участке, мы понимаем, можно будет использовать нашими оппонентами, которые представляют там власть, в совершенно в некорректных целях", - отметила депутат.

Нардеп добавила, что явка избирателей в среднем по Донецкой области по состоянию на 15:00 составила 28,5%.

Ранее мы писали что, в Киеве по состоянию на 17:00 в полицию поступило 324 сообщения о возможных нарушениях избирательного законодательства.

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