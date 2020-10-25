Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская объявила, что с понедельника, 26 октября, в стране начнется общенациональная забастовка. Оппозиция объявляет забастовку из-за того, что считает выборы в Беларуси, прошедшие 9 августа, нечестными, а нынешнего президента страны Александра Лукашенко - захватившиим власть.

Об этом сообщила ее пресс-служба в Telegram.

"Беларусы сделают этот шаг, потому что их слово - закон. Закон, которого нас пытались лишить, но который мы обязательно вернем. И в этом нам поможет наше главное мирное оружие - солидарность", — пояснила она.

Комментируя прошедший 25 октября марш оппозиции, Тихановская отметила, что жители Белоруссии готовы давать слово и отвечать за него.

"Режим сегодня снова показал беларусам, что насилие - единственное, на что он способен. Но взрывать светошумовые гранаты в топе людей и под окнами роддомов - это не сила. Режим не готов говорить правду, отвечать за свои слова и выполнять требования людей. Значит этот режим не достоин беларусского народа. Значит этот режим теряет власть", — подчеркнула экс-кандидат в президенты.

Напомним, 13 октября одна из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила президенту республики Александру Лукашенко "народный ультиматум" - либо глава государства складывает свои полномочия до 25 октября, либо в стране начнется национальная забастовка.

Сегодня в Минске в связи с окончанием "народного ультиматума" на улицы вышли около 100 тысяч протестующих. Перед этим силовики стянули в центр столицы спецтехнику и силовиков.