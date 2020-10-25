В Хмельницкой области сегодня, 25 октября, в день местных выборов, областная полиция зарегистрировала 45 сообщений о возможных нарушениях избирательного процесса. В частности, глава одной из избирательных комиссий пришел на работу в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Хмельницкой области на своей странице в Facebook.

На избирательный участок, куда пришел пьяный председатель, выехала патрульная полиция. Освидетельствование в больнице подтвердило то, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

"На место происшествия выехала патрульная полиция. Освидетельствование в медицинском учреждении показало наличие 2,8 промилле алкоголя в крови мужчины. За пребывание на работе в нетрезвом состоянии на него составили административный протокол по статье 179 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция этой статьи предусматривает наложение штрафа от трех до пяти необлагаемых минимумов доходов граждан", - сообщает полиция Хмельницкой области.

В обще сложности в воскресенье областная полиция зарегистрировала 45 сообщений о возможных нарушениях избирательного процесса, их них 25 касаются проведения всеукраинского опроса, а 4 – агитации в день выборов.

"2 из них по городу Хмельницкому подтвердились - возле участков избирателям раздавали маски и ручки от одного из кандидатов. На нарушителей полицейские составили 2 админпротокола по ст.212-10 Кодекса Украины об административной ответственности", - уточняют в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киеве сегодня, 25 октября, в полицию поступило 324 сообщения о возможных нарушениях избирательного законодательства. В том числе из Житомирской области к избирательным участкам столицы привезли 132 человека.

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