Под Черкассами кандидат от ЕС умер от Covid-19 в ночь перед выборами
В ночью на воскресенье, 25 октября, от коронавирусной инфекции скончался кандидат в Христиновский горсовета от "Европейской солидарности" Александр Кучеренко.
Об этом сообщил представитель местного отделения Комитета избирателей Украины Максим Михлик в Facebook.
"В г. Христиновка, Черкасская область сегодня ночью умер первый номер по 1 округу в Христиновский городской совет от партии "Европейская Солидарность" Кучеренко А.Н. Осложнения при COVID.
ТВК обсуждала использование штампа "выбыл" на всех бюллетенях за данную партию. Совместными усилиями ЦИК и наблюдателей КИУ убедили такого не делать. Напоминаем, что в таких ситуациях партия остается в бюллетене и избиратели могут за нее проголосовать", - написал Михлик.
Также нардеп от "ЕС" Ирина Геращенко заявила, что Кучеренко также был кандидатом от партии в областной совет от Христиновки.
"Когда стало известно о смерти нашего коллеги, некоторые члены ТИК пытались поставить штамп "выбыл" на всех бюллетенях напротив "ЕС", еле удалось это остановить", - сообщила Геращенко в Facebook.
Напомним, ранее мы писали, что сегодня на участке в Кропивницком у трех членов избиркома обнаружили Covid-19.
Также сообщалось, что зараженный коронавирусом Кличко не пойдет голосовать за мэра Киева.