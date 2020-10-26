В ночью на воскресенье, 25 октября, от коронавирусной инфекции скончался кандидат в Христиновский горсовета от "Европейской солидарности" Александр Кучеренко.

Об этом сообщил представитель местного отделения Комитета избирателей Украины Максим Михлик в Facebook.

"В г. Христиновка, Черкасская область сегодня ночью умер первый номер по 1 округу в Христиновский городской совет от партии "Европейская Солидарность" Кучеренко А.Н. Осложнения при COVID.

ТВК обсуждала использование штампа "выбыл" на всех бюллетенях за данную партию. Совместными усилиями ЦИК и наблюдателей КИУ убедили такого не делать. Напоминаем, что в таких ситуациях партия остается в бюллетене и избиратели могут за нее проголосовать", - написал Михлик.

Также нардеп от "ЕС" Ирина Геращенко заявила, что Кучеренко также был кандидатом от партии в областной совет от Христиновки.

"Когда стало известно о смерти нашего коллеги, некоторые члены ТИК пытались поставить штамп "выбыл" на всех бюллетенях напротив "ЕС", еле удалось это остановить", - сообщила Геращенко в Facebook.

Напомним, ранее мы писали, что сегодня на участке в Кропивницком у трех членов избиркома обнаружили Covid-19.

Также сообщалось, что зараженный коронавирусом Кличко не пойдет голосовать за мэра Киева.