Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что с начала боевых действий с Арменией в спорном Нагорном Карабахе под контроль азербайджанской стороны перешло больше, чем 100 населенных пунктов.

Об этом сообщает ТАСС.

"За этот период более 100 населенных пунктов - города, села - было освобождено от оккупации. В освобожденных городах и селах уже развевается флаг Азербайджана", - сказал глава государства на оперативном совещании с руководством министерства обороны страны.

В конце сентября Между Азербайджаном и Арменией продолжается вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе. Вчера, 24 октября, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в конфликте в Нагорном Карабахе не участвуют вооруженные силы Турции или других иностранных государств. По его словам, на территории Азербайджана нет ни одного иностранного бойца.

Также "Страна" писала, что лидеры России, Франции и США призвали руководителей Армении и Азербайджана немедленно прекратить вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе.