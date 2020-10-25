Стало известно, что вакцина от коронавируса в Соединенных Штатах Америки может стать доступна до конца текущего года. Но для того, чтоб ограниченные дозы стали более широко доступными может понадобится несколько месяцев 2021 года.

Об этом сообщает BBC.

Директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи озвучил срок, когда появится вакцина от коронавируса, над разработкой которой работают американские ученые. Она может появится уже до конца 2020 года, если будет подтверждена безопасность и эффективность препарата. Однако для появления вакцины в широком доступе, по словам специалиста, может понадобится несколько месяцев в 2021 году.

Также Энтони Фаучи добавил, что появление вакцины от коронавируса не сможет отменить необходимость соблюдать базовые меры по защите от коронавирусной инфекции в течение еще продолжительного времени.

Напомним, что американское посольство в Украине выступило с заявлением о том, что Украина не будет покупать российскую вакцину от коронавируса, которая не прошла клинических испытаний на безопасность.

Также сообщалось, что две украинские лаборатории получили более миллиона гривен инвестиций на разработку собственной вакцины от коронавируса. Лаборатории, которые сейчас занимаются вакцинами находятся в Харькове и Львове.