Во Франции задержали мужчину, который поставил лайк под фотографией обезглавленного учителя Самюэля Пати. Ему предъявили обвинения в оправдании терроризма. Задержанный - уроженец России чеченского происхождения.

Об этом сообщает канал BFMTV.

Ранее 19-летняя студентка из Безансона получила условный срок по делу об оправдании терроризма после того, как написала комментарий, в котором назвала смерть обезглавленного учителя Самюэля Пати "заслуженной".

Напомним, 16 октября в молодой человек, которого власти назвали исламистским террористом, убил Самюэля Пати. За несколько дней до гибели преподаватель продемонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда в качестве примера свободы выражения, что вызвало негодование в местных радикальных исламистских кругах.

Резонансное убийство произошло в городе Конфлан-Сент-Онорин в пригороде Парижа. 18-летний чеченец Абдулах Анзоров подкараулил учителя Самюэля Пати у колледжа, убил его и обезглавил. При этом фото и видео с места преступления он выложил в сеть. Позже террориста застрелили полицейские.

Убийца был ликвидирован полицией. Выяснилось, он имел российские корни и жил во Франции в статусе беженца.