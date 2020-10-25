В начале следующей недели в Украине будет преимущественно тепло и сухо, незначительные осадки прогнозируются только в Карпатском регионе и на Юге страны.

Об этом сообщает Укргидрометцентр в воскресенье, 25 октября.

Так, 26 октября в Карпатском регионе и южных областях ожидается небольшой дождь в дневное время. В Одесской области пройдет умеренный дождь, но на остальной территории без осадков.

Во вторник, 27 октября на Юге местами пройдут дожди, в других регионах Украины осадков не предвидится.

Ночью в южных регионах ожидается от 8 до 13 градусов тепла, днем - +14...+19 градусов. В других регионах ночью +4...+9 (26 октября в северо-восточных областях +1...+6), днем - +11...+16. В Карпатах 26 октября ночью и днем от 4 до 9 градусов, 27 октября ночью +1..+6, днем +7...+12.

В Киевской области 26 и 27 октября существенных осадков не будет. Ночью столбики термометров поднимутся до +4..+9 градусов, днем +11...+16 градусов.

Напомним, ранее Укргидрометцентр дал прогноз погоды на ноябрь. По данным синоптиков, средняя температура в Украине ожидается в пределах 1-8 градусов тепла.

Также мы писали, что синоптики обещают украинцам ночные морозы, утренние туманы и солнце днем.