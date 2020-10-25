Сегодня, 25 октября, Папа Римский Франциск назвал имена 13 новых кардиналов, в числе которых архиепископ Вашингтона Уилтона Грегори. Он станет первым в истории США кардиналом-афроамериканцем.

Об этом сообщает Washington Post.

Уилтон Грегори в мае 2019 года стал первым афроамериканским лидером католической общины в округе Колумбия, когда был назначен там архиепископом Римско-католической церкви Вашингтона, а до назначения он служил архиепископом в Атланте. И трижды был председателем Конференции епископов США.

После нового назначения он сменит на посту кардинала Дональда Вюрла, который возглавлял архиепархию течение 12 лет. В 2018-м Вюрл подал в отставку после скандала с покрыванием священников-педофилов.

Отмечается, что избрать Уилтона Грегори кардиналом Папа Римский принял в прошлом году. На данный момент архиепископу Грегори 73 года и он, в числе других новых кардиналов моложе 80 лет, присоединится коллегам-кардиналам, которые имеют право выбрать следующего понтифика в тайном конклаве.

Ранее Папа Римский Франциск высказался в поддержку существования однополых семей. "Гомосексуалы имеют право жить в семье. Они дети Божьи и имеют право на семью", - считает понтифик.

Также сообщалось, что Франциск назвал еду и секс божественными удовольствиями и добавил, что преувеличенная мораль является неправильной трактовкой христианского послания.