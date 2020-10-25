На оппозиционной акции в Минске, которая проходит в честь последнего дня так называемого "народного ультиматума", силовики начали разгонять демонстрантов светошумовыми гранатами. В столице Беларуси слышны выстрелы, происходят столкновения протестующих с правоохранителями.

Об этом в воскресенье, 25 октября, информируют портал tut.by и представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

Так, по данным журналистов, на улице Орловской в Минске один из сторонников оппозиции подошел к кордону силовиков. В ответ силовики попытались задержать демонстранта, однако началась потасовка. После этого один из правоохранителей дважды выстрелил в воздух.

Также сообщается, что в этом районе белорусской столицы силовики применили светошумовые гранаты, протестующие убегают от ОМОНа по дворам.

Видео: YouTube/ tut.by

В свою очередь в МВД республики подтвердили информацию о применении спецсредств против сторонников оппозиции.

"Правоохранители применили спецсредства для пресечения противоправных действий протестующих", - заявила Чемоданова.

По ее словам, ведомство проверяет информацию о стрельбе на Орловской улице.

Тем временем очевидцы происшествия утверждают, что в результате применения светошумовых гранат в центре Минска по меньшей мере один человек получил травмы ног, еще несколько жалуются на звон в ушах и головную боль.

По последним данным, на сегодняшних оппозиционных акциях в Беларуси задержаны около 100 человек.

Напомним, 13 октября одна из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила президенту республики Александру Лукашенко "народный ультиматум" - либо глава государства складывает свои полномочия до 25 октября, либо в стране начнется национальная забастовка.

Сегодня в Минске в связи с окончанием "народного ультиматума" на улицы вышли около 100 тысяч протестующих. Перед этим силовики стянули в центр столицы спецтехнику и силовиков.