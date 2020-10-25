На участке в Кропивницком у трех членов избиркома обнаружили Covid-19
В Кропивницком коронавирусную инфекцию обнаружили у трех членов избирательной комиссии.
Об этом сообщила гражданская сеть "Опора".
Так, на избирательном участке №350885, который находится на территории Центральной городской больницы в Кропивницком, у трех членов УИК был выявлен Covid-19.
Из-за этого помещение в участке обработали дезинфицирующими средствами, после чего комиссия продолжила работу.
"У трех членов комиссии не было никаких признаков болезни. Но тест показал, что организм борется с Covid-19. После обработки помещения комиссия работает, хватает кворума", — сказала в комментарии "ОПОРЕ" заместитель председателя Крепостной районной территориальной избирательной комиссии в Кропивницком Оксана Аветесян-Бершадская.
Напомним, ранее в "Опоре" сообщили, что явка на местные выборы почти вдвое ниже, чем во время парламентской кампании.
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