В Кропивницком коронавирусную инфекцию обнаружили у трех членов избирательной комиссии.

Об этом сообщила гражданская сеть "Опора".

Так, на избирательном участке №350885, который находится на территории Центральной городской больницы в Кропивницком, у трех членов УИК был выявлен Covid-19.

Из-за этого помещение в участке обработали дезинфицирующими средствами, после чего комиссия продолжила работу.

"У трех членов комиссии не было никаких признаков болезни. Но тест показал, что организм борется с Covid-19. После обработки помещения комиссия работает, хватает кворума", — сказала в комментарии "ОПОРЕ" заместитель председателя Крепостной районной территориальной избирательной комиссии в Кропивницком Оксана Аветесян-Бершадская.

Напомним, ранее в "Опоре" сообщили, что явка на местные выборы почти вдвое ниже, чем во время парламентской кампании.

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