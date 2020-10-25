Сегодня, 25 октября, в день местных выборов в Украине, на Донбассе обошлось без обострений. По состоянию на 17:00 противники не открывали огонь с начала текущих суток.

Об этом сообщает пресс-служба Операции Объединенных сил (ООС) на своей странице в Facebook.

"На всех участках линии разграничения наблюдается тишина. Находясь в готовности к адекватному реагированию на любые коварные и провокационные действия противника, наши военнослужащие соблюдают режим прекращения огня", - заявили в ООС.

Но отмечается, что в районах вдоль линии разграничения сторон саперы ГСЧС разминировали более 2 га территории и передали на уничтожение 40 взрывоопасных предметов. Также Объединенные силы проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры: в течение суток отремонтированы 9 домов, а в 10 объектах работы продолжаются до сих пор.

Напомним, что народные депутаты от фракции "Слуга народа" в среду, 21 октября, отправились на Донбасс. Зачем они отправились туда накануне выборов и как прошла командировка разбиралась "Страна". Также мы писали о мыслях украинских военных, которые находятся на линии пересечения на Донбассе, по поводу визита нардепов от фракции "Слуга народа". В целом смысла в таком визите они не увидели.