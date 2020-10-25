Сегодня, в день местных выборов в Украине, министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто публично призвал жителей Закарпатья отдать свой голос за "Партию венгров Украины".

Соответствующий пост чиновник опубликовал в своем Facebook в воскресенье, 25 октября.

"Сегодня состоятся еще одни важные выборы для венгров, живущих за границей, поскольку сегодня в Украине проходят муниципальные выборы. Сегодня вносят свой вклад и венгры Закарпатья. Я надеюсь, что проголосуют как можно больше венгров (...) Только одна венгерская организация, KMKSZ ("Партия венгров Украины" - Ред.), претендует на вступление в Закарпатский местный совет, и было бы плохо, если бы венгры остались без представительства", - заявил Сийярто.

Он добавил, что жители Закарпатья, которые сейчас находятся на территории Венгрии, могут вернуться домой чтобы проголосовать на местных выборах и вернуться обратно без обязательства проходить 14-дневный карантин.

Напомним, в день местных выборов в Венгрии, которые проходили 13 октября прошлого года, в некоторые приграничные села для голосования организованно свозили людей с украинско-венгерским гражданством, которые прописаны в Венгрии, хотя там не проживают.

О том, как сегодня проходят местные выборы в Украине, читайте в нашем обновляемом материале.