В субботу, 24 октября, в Эмиратах состоялся бой смешанных единоборств, в котором приняли участие россиянин Хабиб Нурмагомедов и американец Джастин Гейджи.

32-летний Хабиб в третий раз защищал чемпионский пояс UFC. Это ему удалось без особого труда - победный нокаут случился в конце второго раунда. Россиянин отреагировал на свой выигрыш очень эмоционально. Он поднял руки вверх, разрыдался и помолился.

Победу российский боец ожидаемо посвятил своему отцу, который тренировал его на протяжении всей жизни. Летом 57-летний Абдулманап Нурмагомедов скоропостижно скончался от осложнений, вызванных коронавирусом.

Из-за этого трагического события бой с Гейджи был перенес на месяц - и американец, и UFC пошли навстречу россиянину. После того, как Хабиб похоронил отца, он нанял нового тренера. Однако работать вместе им пришлось недолго. Победное слово Нурмагомедова ошарашило болельщиков: он заявил, что уходит из большого спорта, чтобы уделять больше времени маме.

Хабиб вошел в историю непобежденным бойцом - он выиграл 29 из 29 поединков. Стал самым высокооплачиваемым спортсменом смешанных единоборств - только за вчера он получили гонорар восемь миллионов долларов. В UFC назвали его "королем, которому никогда не будет равных".

Но мало кто знает, что главный боец UFC тесто связан с Украиной. Хабиб Нурмагомедов жил в нашей стране, начинал здесь тренироваться, а его отец дважды просил украинской гражданство. Но ему было отказано.

"Страна" вспоминает факты из украинской части биографии россиянина Хабиба.

Как Хабиб одолел Гэйджи

В ночь с 24 на 25 октября российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов победил Джастина Гэйджи в поединке за титул чемпиона UFC в легком весе, который проходил в Абу-Даби.

В первом раунде американец пару раз зацепил соперника, но в целом выдержал напор и устоял. Во втором - Хабиби перевел соперника в партер, провел треугольник и заставил сдаться. Гейджи даже на несколько секунд потерял сознание.

Хабиб и Джастин во время боя. Фото: sport.ua

Для российского спортсмена это третья защита титула. Ранее титул он отстоял в боях с Конором Макгрегором и Дастином Порье.

После победы, которую Хабиб посвятил отцу, он объявил, что завершает профессиональную карьеру. Его достижение 29 побед и 0 поражений (29–0).

"Хочу сказать: это был мой последний бой. Я не собираюсь выступать без своего отца. Это был первый и единственный бой после всего того, что случилось (он умер от коронавируса - Ред.)... Теперь хочу от UFC только одну вещь - чтобы во вторник вы, ребята, поставили меня на первое место pound-for-pound. Я заслужил это. Я - непобежденный, я - неоспоримый чемпион в легком весе, у меня рекорд 13-0 в UFC и 29-0 в профессиональной карьере в ММА. Мы не знаем, что ждет нас в будущем. Нам не дано знать, что будет завтра. Всем спасибо. Это мой последний бой в UFC", - заявил спортсмен.

При этом его соперник после боя сказал, что сражался достойно и еще несколько его ударов и Хабиб не смог бы ходить.

"Я создал ему проблемы. Еще бы несколько моих ударов, и он не смог бы ходить. Он будет хромать по крайней мере следующие три недели. У меня нет повода для гордости, поскольку я проиграл, но я чувствую себя живым. У меня отличное самочувствие. Я верю, что проделал хорошую работу, нанося ему урон" - сказал Джастин Гейджи.

После победы президент РФ Владимир Путин поздравил Хабиба Нурмагомедова с победой по телефону. Ранее Хабиб и его отец-теренер, который несколько месяцев назад умер от осложнений после коронавируса, встречались с российским президентом. После успешного боя с Конором Макгрегором Путин также звонил Хабибу, а после победы над Дастином Порье встречался с ним лично.

Украинские корни Хабиба

Хабиб Нурмагомедов родился в Дагестане. Когда он был маленьким, вместе с семьей переехал жить в Полтаву. Именно туда его отца - Абдулманап Нурмагомедов - отправили проходить службу в армии. В УССР мужчина начал заниматься вольной борьбой.

После демобилизации Нурмагомедовы не уехали на родину. Глава семьи продолжил заниматься у украинского тренера Петра Бутрия. И именно в Украине отец Хабиба стал чемпионом страны по дзюдо и самбо.

В 1992 году Нурмагомедов старший воспитал первого украинского чемпиона мира по спортивному самбо - своего младшего брата Нурмагомеда, который на тот момент выступал за сборную Украины. Позже он продолжил тренерскую карьеру в Дагестане.

Уже там (то есть в России) Абдулманап стал тренировать своего сына Хабиба. Однако для основной тренировки сына отправил в Полтаву, где он прошел целый курс обучения боксу.

Профессиональную карьеру Хабиб начал в 2008 году, а первый бой провел в Полтаве. Федерация боевого самбо Украины проводила турнир по ММА "Лига чемпионов". Тогда дагестанец на третьей минуте первого раунда удушающим приемом заставил сдаться своего оппонента Вусала Байрамова.

В 2010 году в Киеве он уже стал чемпионом мира по боевому самбо. После чего начал стал выступать за киевский клуб "Combat-DOBRO".

"Я за этот клуб провел 9 поединков. До этого выступал за Дагестан. Как и американцы, они вышли на отца, предложили выступить за их команду. Деньги они платили хорошие, в отличие от гонораров другим своим бойцам. Выходило даже больше, чем в России", - рассказывал в интервью боец.

В 2012 году на Хабиба обратили внимание в UFC, и он подписал с ними контракт. В США он гулял по городу в шапке с надписью "Ukraine" и "I ❤️ Poltava".

В Полтаве у Хабиба живут два дяди, которых часто навещал ранее.

"Приехал в Украину проведать своих родственников. В 2010 и 2011 я выступал за украинский клуб и провел за него 9 профессиональных боев. Проводил много времени и тренировочных сборов в городе Полтава. Я сейчас в Полтаве, потому что тут уже 30 лет живут мои родные дяди. Они поддерживали меня во всем и создавали все условия, лишь бы я тренировался. Никогда не забывайте своих истоков", - писал в соцсети Хабиб.

Отец Хабиба в молодости связывал свою жизнь с Украиной. Он даже дважды просил украинской гражданство, но ему было отказано. В результате он забрал семью на родину в Дагестан, где его сын и состоялся как главный боец UFC. Информацию об этой на своей странице в Facebook напомнил поклонник спорта, киевлянин Владислав Бовсуновский.

"Мало кто знает, что семья Нурмагомедовых долгое время жила в Украине, а дядя Хабиба даже успешно выступал за Украину по самбо в начале 90х. Отец Хабиба - украинский тренер, чемпион Украины по дзюдо, самбо и вольной борьбе.

Сам Хабиб Нурмагомедов, нынешний чемпион по смешанным единоборствам, начинал свою карьеру в нашей стране, два раза подавался на гражданство, но чиновники отказали..." - написал Бовсуновский.

Субботней ночью после боя с Гейджи Махачкала не спала. Земляки Хабиба до утра пели и праздновали его победу. Столица Дагестана остановилась в одной большой пробке, но никого водителей это не огорчало.

В воскресенье чемпиону позвонил Владимир Путин и поздравил Хабиба с триумфом. Хотя, если бы отцу спортсмена не отказали в гражданстве, велика вероятность, что "король UFC" вчера бы прославлял украинский флаг.