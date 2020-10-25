Оппозиционные силы в Беларуси заявили, что на улицы Минска в воскресенье, 25 октября, вышло более 100 000 человек. Как известно, сегодня последний день "народного ультиматума" в столице.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"Более 100 тысяч человек собралось сегодня у Стелы в Минске. Сейчас колонна протестующих движется по проспекту Машерова в сторону Богдановича", - говорится в сообщении.

Уточним, что оппозиционные представители считают оглашенные результаты президентских выборов сфальсифицированными.

Напомним, сегодня в Минск, в связи с окончанием "народного ультиматума", стянули бронетехнику и силовиков, которые должны будут охранять президентскую резиденцию.

Также "Страна" писала, что лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, которая на прошлой неделе встречалась с Ангелой Меркель, поставила Александру Лукашенко "народный ультиматум". По ее словам, президент должен до 25 октября объявить о своем уходе, иначе в стране начнется национальная забастовка.