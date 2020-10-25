Спикер проекта "5 вопросов от президента" Артем Гагарин в комментарии "Стране" объяснил, как будет происходить подсчет ответов на вопросы.

"В Киеве есть 10 помещений, в которые волонтеры будут приезжать с запломбированными коробками. Там эти пломбы будут проверять, вскрывать. Потом отдельно разложат анкеты исходя из ответов на первый вопрос - "да", "нет", поврежденная анкета или человек вообще не голосовал. Результаты вносятся в специальную форму. И так пять раз, по каждому вопросу - анкеты разложили, записали результаты, отправили в чат-бот. Все анкеты и финальные бланки упаковали и отдали своему координатору. Следить за этим процессом можно онлайн, мы также будем проводить брифинг для СМИ", - сообщил "Стране" Артем Гагарин.

Также спикер добавил, что результаты опроса могут быть обнародованы уже завтра.

Напомним, "Страна" информирует о процессе выборов, которые проходят сегодня, 25 октября, в онлайн-репортаже.

Также мы разбирались в пяти главных интригах сегодняшних выборов. Среди которых вопрос, сколько голосов возьмёт "Слуга народа" и сколько партия Петра Порошенко.