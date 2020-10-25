По состоянию на 13.00 воскресенья, 25 октября, на избирательные участки в Украины пришло 16% людей.

Об этом свидетельствуют данные, озвученные во время брифинга лидера партии "Слуга народа" Александра Корниенко.

Так, лидером по явке оказалась Луганская область, где проголосовать пришли 22% избирателей. Хуже всего ситуация обстоит в Черкасской и Черниговской областях (по 15%).

В сравнении с прошлыми местными выборами, которые прошли в 2015 году, явка украинцев снизилась на 3%. Тогда, по состоянию на полдень, составляла 19%.

Журналисты пытались выяснить у Корниенко ситуацию с опросом от Зеленского, а именно: во сколько это обойдется, как будут считать, если человек мог несколько раз заполнять бюллетень.

"Александр Корниенко попытался ответить на эти вопросы, но почему-то никакой конкретики в его ответах не было. Однако он сказал, что ответит на них Артем Гагарин, спикер проекта", - передает наш корреспондент.

Как сообщала "Страна", сегодня в Украине проходят местные выборы в условиях карантина. О ходе голосования можно прочесть в нашем обновляемом материале.

Так же стало известно о нарушениях, которые были зафиксированы при проведении опроса Зеленского. Основные из них, по данным Комитета избирателей Украины, - это незаконная агитация и конфликты.