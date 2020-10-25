Журналистка Анастасия Луговая, на которую в поезде "Мариуполь - Киев" напал и пытался изнасиловать уроженец Запорожья Виталий Рудзько, недовольна сроком наказания для преступника, который запросила прокуратура.

Об этом она рассказала в комментарии корреспондентке "Страны".

"Мы готовимся к суду. Судмедэкспертиза установила, что на мне были средней тяжести повреждения на лице и по телу - лёгкой тяжести. Рудзько обвиняют по трём статьям - кража, попытка изнасилования и нанесение телесных повреждений средней тяжести. Три статьи - и до пяти лет тюрьмы. Это нас не устраивает. Сначала ему хотели дать от 7 лет тюрьмы, потом от 5, сейчас вообще до 5. Мы просим больше. До 5 лет за то, что он сделал, это очень мало", - сказала она.

Так же Луговая рассказала, что первое судебное заседание по данному делу пройдет во вторник, 27 октября, в Соломенском райсуде Киева.

Напомним, в ночь на 31 июля в поезде "Мариуполь - Киев" напали на журналистку "Интера" Анастасию Луговую. Трижды судимый уроженец Запорожья избил женщину и попытался изнасиловать на глазах у ее 6-летнего сына.

Преступника задержала полиция сразу после прибытия поезда в Киев. Его арестовали без права залога.

Как сообщал заместитель главы МВД Антон Геращенко, нападавший был трижды судим (за угон автомобиля, хулиганство и кражу).

Также "Страна" публиковала интервью с жертвой нападения в поезде Анастасией Луговой.