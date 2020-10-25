Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов вслед за своим президентом отправился на самоизоляцию. Карантин премьер начал 23 октября, после контакта с одним из зараженных чиновников.

Об этом Бойко Борисов сообщил на своей странице в Facebook.

У заместителя министра регионального развития и благоустройства республики, с которым недавно контактировал Бойко была выявлена коронавирусная инфекция. После чего и сам премьер отправился на самоизоляцию. Однако он отметил, что 23 октября получил результат ПЦР-теста на Covid-19 и он был отрицательным.

Также он добавил, что тест был сделан перед встречей с делегацией США и на данный момент премьер планирует находится на самоизоляции до дальнейших распоряжений санитарных властей и избегать контактов с людьми.

"В 16:00 замминистра Нанков сообщил мне, что у него положительный результат теста на Covid-19. Жду распоряжений санитарных властей, а до того момента буду на самоизоляции. Был с ним в контакте пять дней назад", - сообщил Бойко в своих соцсетях.

Напомним, что вчера, 24 октября, стало известно, что мэр Киева Виталий Кличко болен коронавирусом. Он отметил, что старался беречься, но работа городского головы во время пандемии предполагает постоянный риск.

Также коронавирус не пощадил и президента Польши Анджея Дуду. О заболевании польского лидера стало известно в субботу, 24 октября.