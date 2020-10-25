Явка избирателей по Киеву по состоянию на 13.00 составила 16%. Это больше, чем средняя явка по стране, которая по состоянию на 12.00 была на уровне 13,5%.

Об этом во время брифинга сообщил заместитель главы Киевской городской территориальной избирательной комиссии Николай Нилов, сообщает УНН.

"По информации районных территориальных избирательных комиссий в Киеве, которые собирали явку на 13:00 сегодняшнего дня. Явка по городу Киеву составляет примерно 16%. По сравнению с парламентскими выборами 2019 года - это меньше, тогда явка была более 20%. Меньше всего избирателей пришло в Соломенском районе - 14%, больше всего в Оболонском районе города Киева - чуть более 17%", - отметил он.

Как сообщала "Страна", сегодня в Украине проходят местные выборы в условиях карантина. О ходе голосования можно прочесть в обновляемом материале.

Также стало известно о нарушениях, которые были зафиксированы при проведении опроса Зеленского. Основные из них, по данным Комитета избирателей Украины, - это незаконная агитация и конфликты.