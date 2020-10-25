Задержанного за осквернение памятника "Героев Небесной сотни" в Киеве Иллариона Борисенко отчислили из учебного заведения, в котором он учился.

Об этом, что примечательно, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел у себя на странице в Facebook, а не пресс-служба вуза или Минобразования.

"Студента Иллариона Борисенко, который в ночь на 22 октября осквернил памятник Героям Небесной сотни на одноименной аллее, отчислили из вуза, в котором он учился", - говорится в сообщении.

Напомним, задержать виновника инцидента удалось на следующий день после инцидента. По данному факту открыто уголовное дело, а самому ему грозит до пяти лет. К правоохранителям тогда обратился один из добровольцев.

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