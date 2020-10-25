В селе Сосновка Сумской области проходят незаконные выборы в сельсовет. На нелегальный участок явка оказалась даже выше, чем на легальный из-за того, что людей приглашали на голосование, включив музыку.

За ходом сегодняшних выборов "Страна" следит в обновляемом материале.

О случившемся в Сосновке сообщила председатель "Опоры" Ольга Айвазовская. По ее словам, в селе Сосновка работает незаконная участковая избирательная комиссия, которая организовала голосование в сельский совет общины, отказывающейся входить в состав ОТГ.

"Действует она под идентичным номером, как и настоящая УИК - 590211. Бюллетени напечатали самостоятельно. Избиратели идут на тот участок и голосуют…. У фейкового участка играет музыка и людей приглашают на голосование, они идут на самопровозглашенный участок вместо настоящего, а в настоящий очень низкая явка, ведь он в глубине села находится и в нем ничего не происходит, люди не знают, что туда на самом деле нужно идти", - написала Айвазовская на своей странице в Facebook 25 октября.

По ее словам, нелегальный участок находится в помещении частной формы собственности. Полиция находится под участком и опрашивает людей на выходе. Уже получено разрешение прокуратуры на вход в здание для осуществления следственных действий.

Айвазовская отметила, что, по оценкам юристов "Опоры", такое голосование нарушает законодательство в соответствии с двумя статьями Уголовного кодекса: 353 (самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица - члена комиссий), и 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

В комментариях к своему сообщению председатель правления "Опоры" согласилась, что ст.110 "с натяжкой, но, может, они потом решат отсоединиться от нас вообще".

Как сообщала "Страна", явка на местные выборы оказалась почти вдвое ниже, чем во время парламентской кампании.

Напомним, сообщить полиции о нарушениях на выборах можно через Telegram - бот.