В воскресенье, 25 октября, в Украине прошли местные выборы, на которых выбирали мэров и депутатов в местные органы власти. Избирательные участки закрылись в 20:00. После этого стали появляться результаты предварительных опросов.
Напомним, что в случае с выборами мэров победившим считается кандидат, набравший абсолютное большинство: 50% +1 голос. Если никто не наберет столько, будет объявлен второй тур. В нем примут участие два кандидата, набравшие больше всего голосов.
Официальные результаты в ЦИК должны обнародовать не позже 6 ноября. Предварительную картину предпочтений избирателей дают экзитполы. Мы публикуем результаты экзитполов "Студии Савика Шустера", группы "Рейтинг" и других социологических компаний.
Следим за данными сегодняшних экзитполов из разных городов и в целом по Украине. Материал обновляется.
Прямой эфир из студии Савика Шустера. Видео
20:41 Экзитпол по ответам на пять вопросов от Зеленского, соцгруппа Рейтинг:
81% "за" - Поддерживаете ли вы идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных масштабах?
45% "за" - Поддерживаете ли вы создание на Донбассе свободной экономической зоны?
95% "за" - Поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300?
70% "за" - Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях - для уменьшения боли у тяжелобольных?
78% "за" - Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, прописанных в Будапеште, для обеспечения и восстановления территориальной целостности?
20:37 Выборы мэра Дрогобыча, по экзитполу Рейтинг:
Тарас Кучма - 39,5%,
Андрей Веселый - 25,9%.
20:30 Выборы мэра Александрии, по экзитполу Рейтинга:
Сергей Кузьменко - 55,5%,
Степан Цапюк - 37,1%.
20:27 Выборы мэра Днепра: по экзитполу Шустера будет второй тур.
Борис Филатов - 44,47%,
Загид Краснов - 14,44%.
Горсовет Днепра, экзитпол Шустера:
Пропозиция - 28,33%,
ОПЗЖ - 17,15%,
Слуга народа - 15,21%,
Громадська сила - 10,44%,
Европейская солидарность - 7,50%.
20:12 Выборы мэра Мариуполя: действующий мэр Сергей Бойченко, вероятнее всего, побеждает в первом туре.
Экзитпол "Студии Савика Шустера":
Сергей Бойченко - 69,05%
Владимир Клименко - 23,71%
Экзитпол Рейтинга:
Сергей Бойченко - 68,1%
Владимир Клименко - 22,8%
20:07 В Одессе во второй тур выходят действующий мэр Геннадий Труханов (34,40%) и экс-губернатор Одесской области Николай Скорик (17,93%), представляющий ОПЗЖ.
"Слуга народа" Олег Филимонов набирает 13,75% голосов и занимает третье место. Таковы данные экзитпола "Студии Савика Шустера".
Одесский горсовет, экзитпол Рейтинга:
Одесский областной совет, рейтинг КМИС:
20:05 В Харькове в первом туре побеждает мэр Геннадий Кернес. У него 57,9% голосов. Таковы данные экзитпола "Студии Савика Шустера".
В горсовете такая ситуация:
20:01 В Киеве во второй тур выходят Виталий Кличко и Александр Попов.
Студия Савика Шустера, выборы мэра Киева:
Кличко: 45,93%,
Попов – 9,62%,
Верещук - 8,53%,
Кучеренко – 7,82,
Притула – 7,27%.
Рейтинг, выборы мэра Киева:
Кличко – 47,8%,
Попов – 8,6%,
Притула – 8,3%,
Верещук – 8%.
Рейтинг, выборы в Киевраду:
УДАР – 21,3%,
Евросолидарность – 18%,
Слуга народа – 9,5%,
Голос – 7,2%,
Еднисть – 6,8%,
ОПЗЖ – 6,7%.