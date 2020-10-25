В воскресенье, 25 октября, в Украине прошли местные выборы, на которых выбирали мэров и депутатов в местные органы власти. Избирательные участки закрылись в 20:00. После этого стали появляться результаты предварительных опросов.

Напомним, что в случае с выборами мэров победившим считается кандидат, набравший абсолютное большинство: 50% +1 голос. Если никто не наберет столько, будет объявлен второй тур. В нем примут участие два кандидата, набравшие больше всего голосов.

Официальные результаты в ЦИК должны обнародовать не позже 6 ноября. Предварительную картину предпочтений избирателей дают экзитполы. Мы публикуем результаты экзитполов "Студии Савика Шустера", группы "Рейтинг" и других социологических компаний.

Следим за данными сегодняшних экзитполов из разных городов и в целом по Украине. Материал обновляется.

Прямой эфир из студии Савика Шустера. Видео

20:41 Экзитпол по ответам на пять вопросов от Зеленского, соцгруппа Рейтинг:

81% "за" - Поддерживаете ли вы идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных масштабах?

45% "за" - Поддерживаете ли вы создание на Донбассе свободной экономической зоны?

95% "за" - Поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300?

70% "за" - Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях - для уменьшения боли у тяжелобольных?

78% "за" - Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, прописанных в Будапеште, для обеспечения и восстановления территориальной целостности?

20:37 Выборы мэра Дрогобыча, по экзитполу Рейтинг:

Тарас Кучма - 39,5%,

Андрей Веселый - 25,9%.

20:30 Выборы мэра Александрии, по экзитполу Рейтинга:

Сергей Кузьменко - 55,5%,

Степан Цапюк - 37,1%.

20:27 Выборы мэра Днепра: по экзитполу Шустера будет второй тур.

Борис Филатов - 44,47%,

Загид Краснов - 14,44%.

Горсовет Днепра, экзитпол Шустера:

Пропозиция - 28,33%,

ОПЗЖ - 17,15%,

Слуга народа - 15,21%,

Громадська сила - 10,44%,

Европейская солидарность - 7,50%.

20:12 Выборы мэра Мариуполя: действующий мэр Сергей Бойченко, вероятнее всего, побеждает в первом туре.

Экзитпол "Студии Савика Шустера":

Сергей Бойченко - 69,05%

Владимир Клименко - 23,71%

Экзитпол Рейтинга:

Сергей Бойченко - 68,1%

Владимир Клименко - 22,8%

20:07 В Одессе во второй тур выходят действующий мэр Геннадий Труханов (34,40%) и экс-губернатор Одесской области Николай Скорик (17,93%), представляющий ОПЗЖ.

"Слуга народа" Олег Филимонов набирает 13,75% голосов и занимает третье место. Таковы данные экзитпола "Студии Савика Шустера".

Одесский горсовет, экзитпол Рейтинга:

Одесский областной совет, рейтинг КМИС:

20:05 В Харькове в первом туре побеждает мэр Геннадий Кернес. У него 57,9% голосов. Таковы данные экзитпола "Студии Савика Шустера".

В горсовете такая ситуация:

20:01 В Киеве во второй тур выходят Виталий Кличко и Александр Попов.

Студия Савика Шустера, выборы мэра Киева:

Кличко: 45,93%,

Попов – 9,62%,

Верещук - 8,53%,

Кучеренко – 7,82,

Притула – 7,27%.

Рейтинг, выборы мэра Киева:

Кличко – 47,8%,

Попов – 8,6%,

Притула – 8,3%,

Верещук – 8%.

Рейтинг, выборы в Киевраду:

УДАР – 21,3%,

Евросолидарность – 18%,

Слуга народа – 9,5%,

Голос – 7,2%,

Еднисть – 6,8%,

ОПЗЖ – 6,7%.