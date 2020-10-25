Действующий депутат Терновского городского совета в Днепропетровской области на избирательном участке проявил агрессию по отношению к журналистке, из-за чего ей пришлось написать заявление в полицию.

Об этом сообщает Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ).

"Хватал меня за руки и толкал, пытался выбить из рук мой мобильный телефон, которым я вела съемку", - говорится в тексте заявления в полицию.

Уточняется, что причиной инцидента является то, что журналистка заметила на избирательных участках лиц с удостоверениями "внештатных корреспондентов" павлоградской газеты "Бегемот".

В НСЖУ напомнили, что препятствование журналистской деятельности является нарушением ст. 171 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, на местных выборах 25 октября вновь стало известно о фактах пребывания на избирательных участках лиц с удостоверениями липовых "внештатных корреспондентов".