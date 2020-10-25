Испания объявила режим повышенной готовности к введению более жестких ограничений по всей стране: от комендантского часа до тотального закрытия границ между регионами. Ограничения ввели сразу на полгода.

Об этом со ссылкой на местную прессу сообщает РИА Новости в Телеграм-канале.

Напомним, Испания стала первой страной в Европе, где число инфицированных коронавирусом Covid-19 превысило миллион. По данным Worldometer, с начала пандемии в Испании коронавирусом заболели свыше 1,11 млн человек, из них для 34 752 человек заболевание закончилось летальным результатом. За последнюю неделю в стране было зарегистрировано более 550 смертей от коронавируса.

По состоянию на 25 октября в мире установлен новый рекорд по количеству зараженных коронавирусом за сутки - 465 322 новых случая заболевания Covid-19. И самое большое количество заболевших за сутки - в США, Индии и Бразилии.

При этом мировым лидером по числу новых случаев Covid-19 по-прежнему остаются США, где за сутки заболели 83 тысячи человек.