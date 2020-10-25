Сегодня, 25 октября, в день местных выборов Комитет избирателей Украины (КИУ) опубликовал перечень нарушений законодательства, допущенных при проведении опроса Зеленского.

Об этом передает пресс-служба организации.

"Были зафиксированы факты нарушения действующего законодательства, а именно незаконной агитации при проведении опроса. Например, в Кировоградской области в ходе опроса интервьюерами проводилась агитация. В большинстве случаев работа интервьюеров начиналась в 10.00, опрос не проводится на всех участках, это свидетельствует о его необъективности.

Ряд интервьюеров не являются подготовленными, они начинают по своему усмотрению рассказывать и агитировать избирателей, таким образом провоцируя конфликты на участках. Опрос проводится полностью открыто, анкетирование проходит на подручных средствах: столбах, кабинках для голосования. Маркировка анкет выполнена в стилистике партии "Слуга народа", - говорится в заявлении организации.

Ранее "Страна" сообщала, что активистку Femen, задравшую юбку перед Зеленским, "ударили" админпротоколом.