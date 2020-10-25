Андрей Садовой, который в очередной раз стал кандидатом в мэры Львова, несмотря на свои обещания больше не балотироваться, сообщил, что не смог найти свой паспорт в день голосования 25 октября. Поэтому ходил на участок вместе с семьей и женой Екатериной за компанию.

Об этом он написал в Facebook.

"С самого утра дома рейвах - не можем найти мой паспорт. Поэтому ходил пока на участок с Екатериной за компанию. И обратно домой - искать документы. Взял на всякий случай зарубежный, и члены комиссии вежливо, но однозначно сообщили, что с ним проголосовать нельзя. Не делайте как я, держите паспорта в одном, надежном месте. И идите голосуйте!", - призвал он украинцев.

Напомним, на кресло мэра во Львове претендуют 17 кандидатов, мы публиковали полный список кандидатов и партий в местные советы. При этом Садовый руководит городом с 2006 года.

"Страна" следит за ходом выборов онлайн. Мы уже публиковали первые данные по голосованию за мэра Киева и рассказывали про демарш Разумкова.