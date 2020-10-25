Президент России Владимир Путин заявил, что ничего не знает о наличии в Украине криминальных бизнес-интересов у сына кандидата в президенты США Джо Байдена. По его словам, этот вопрос не касается России.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"Это нас вообще не касается - это касается американцев и украинцев", - сказал хозяин Кремля.

В то же время Путин уточнил, что в Украине есть, как минимум, одна компания, работающая в сфере нефтегазовой отрасли, которую Хантер Байден фактически "возглавлял". При этом он якобы неплохо зарабатывал.

"Но я не вижу здесь никакого криминала - во всяком случае, нам об этом ничего не известно", - уточнил он.

Напомним, в американском городе Нэшвил прошли финальные, вторые по счету дебаты между президентом США Дональдом Трампом и его главным конкурентом от демократов Джо Байденом.

Также "Страна" рассказывала, что на этих финальных дебатах в США Трамп обвинил Байдена в получении денег от Кремля и Украины.