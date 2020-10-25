МВД Грузии установило личность человека, который на этой неделе совершил налет на банк в Зугдиди.

В заявлении ведомства говорится, что личность человека, совершившего разбойное нападение на филиал "Банка Грузии" в городе Зугдиди была установлена на основании проведенной МВД оперативно-розыскной работы, пишет "Интерфакс".

В документе содержится призыв к СМИ и гражданам не разглашать имя и фотографию преступника, если у них появится такая информация, так как это помешает проведению следственных мероприятий, направленных на задержание налетчика.

Как сообщают местные СМИ, глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури находится в Зугдиди, где проводит оперативное совещание.

Напомним, 21 октября вооруженный автоматом и гранатой мужчина в камуфляжной форме, перчатках и маске ворвался в здание филиала "Банка Грузии" в городе Зугдиди, произвел несколько выстрелов и уложил на пол более двух десятков сотрудников и посетителей банка.

Он удерживал заложников в течение почти 12 часов. Через журналистов налетчик обозначил свое требование к властям - за выкуп в размере $500 тысяч он освободит всех заложников. Получив деньги и гарантии своей безопасности, он скрылся на автомобиле в неизвестном направлении в районе границы с Абхазией.