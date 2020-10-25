Правоохранители составили административный протокол за мелкое хулиганство в отношении активистки движения Femen, которая обнажилась перед президентом Украины Владимиром Зеленским, когда он вместе с супругой Еленой пришел голосовать на избирательный участок.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"На активистку Femen составлен административный протокол по ст.173 Кодекса об админнарушениях", - говорится в сообщении.

Уточним, что санкция по ст.173 Кодекса об административных правонарушениях предусматривает штраф от трех до семи необлагаемых минимумов граждан или общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов.

Напомним, родители президента Владимира Зеленского проголосовали на местных выборах в Кривом Роге и приняли участие в опросе от сына. На все 5 вопросов они ответили: "Да".

Также "Страна" приводила слова Зеленского о том, что стоимость проводимого опроса раскроют, когда будут результаты.