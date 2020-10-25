В Катаре отреагировали на слова президента Франции Емманюеля Макрона о карикатурах на пророка Мухаммеда, призвав бойкотировать товары из этой страны.

Об этом сообщает "РИА Новости" у себя в Telegram-странице.

Так, в странах Ближнего Востока призвали отказаться от французских товаров и услуг после того, как президент Эммануэль Макрон призвал "не отказываться от карикатур" на пророка Мухаммеда.

На данный момент известно, что публикацию карикатур осудила Турция, Иран, Иордания и Кувейт, а Организация исламского сотрудничества выразила сожаление по поводу "высказываний некоторых французских руководителей, которые способны нанести вред отношениям Франции и мусульманским странам".

В Катаре также отреагировали на слова французского лидера, убрав с полок все продукты из этой страны. Вместо них теперь выставляют местный продукт. Подобного решения решил придерживаться и французский ресторан Le Train Bleu.

Напомним, президент Турции Тайип Эрдоган раскритиковал политику французского лидера Эммануэля Макрона за продвижение идеи "просвещенного ислама", которая в действительности, по мнению Эрдогана, ставит целью создание антиисламской системы. В своей речи президент Турции заявил, что главе Франции "требуется лечение психических расстройств".

Как сообщала "Страна", после нападения мусульманина на учителя в пригороде Парижа президент Франции Эммануэль Макрон обнародовал план защиты светских ценностей страны от исламского радикализма.