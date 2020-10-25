По данным Гражданской сети "Опора", сегодняшняя явка избирателей по стране по состоянию на 12.00 составила 13,5%, тогда как на парламентских выборах была 20%. При этом прогнозируемая погрешность составляет 1,2%.

Об этом сообщила председатель Гражданской сеть Опора Ольга Айвазовская на своей странице в Facebook.

"Страна" следит за ходом избирательного процесса в обновляемом материале.

Напомним, Айвазовская рассказала о том, как правильно заполнять бюллетень. У избирателя, по ее словам, есть две формы голосования: обозначить галочкой в первом "кубике" только политическую партию или поставить галочку возле названия политической партии, а дальше вписать номер кандидата из списка правее. При этом цифры лучше писать трафаретом, поскольку их сложнее исправлять. Еще один совет Айвазовской: когда не знаешь кандидатов партии, лучше поставить галочку без цифры.

Ранее "Страна" подробно анализировала, зачем Зеленскому понадобился опрос в день выборов.