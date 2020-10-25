Зеленский назвал день, когда озвучат сумму, в которую обошелся его опрос
Стоимость инициированного президентом Украины Владимиром Зеленским всеукраинского опроса, который финансирует партия "Слуга народа", будет в отчете по результатам его проведения.
Об этом сообщил президент Зеленский после голосования на избирательном участке на столичной Оболони, где его атаковала активистка Femen без нижнего белья.
В ответ на вопрос о стоимости инициированного им опроса, президент ответил: "Когда будет отчет, вы увидите все цифры".
Видео обнародовано в Facebook Офиса президента.
Как сообщала "Страна", родители Зеленского проголосовали в Кривом Роге и ответили пятью "Да" на опросник сына.
Однако есть и те, кто смысла голосовать не увидел. Среди них кандидат в мэры Киева Александр Попов, а также спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.