Голливудский актер Брэд Питт озвучил новую предвыборную рекламу бывшего вице-президента и кандидата в президенты США Джо Байдена.

Об этом сообщает Deadline.

Так, ролик вышел во время трансляции Мировой серии - решающей серии игр в сезоне Главной лиги бейсбола. На нем Байден встречается со своими сторонниками, которые проживают в разных штатах.

В то же время Питт за кадром говорит, что все граждане Соединенных Штатов, вне зависимости от политических взглядов, ищут одного и того же – понимающего и честного лидера государства, который будет работать на благо своей страны.

Напомним, что по состоянию на 5 октября, за месяц до выборов, кандидат в президенты США от демократов Джо Байден опережал своего соперника от партии республиканцев Дональда Трампа на 10%.

Также "Страна" рассказывала, что на финальных дебатах в США Трамп обвинил Байдена в получении денег от Кремля и Украины.