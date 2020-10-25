Родители президента Владимира Зеленского проголосовали на местных выборах в Кривом Роге и приняли участие в опросе от сына. На все 5 вопросов они ответили: "Да".

Об этом сообщает "Радио "Свобода".

На подходе к волонтерам, Александр Зеленский громко заявил, что они с женой хотят ответить на все вопросы "Да". На вопрос волонтера, стоит ли прочитать все вопросы, он сказал, что очень хорошо все их знает. После этого супруги отправились голосовать на участок №493.

На выходе из участка голосования, отец Зеленского сказал журналистам, что очень ждет изменений после этих выборов.

Напомним, ранее президент Зеленский с супругой и телохранителями пришел проголосовать на участок, где его атаковала активистка Femen без нижнего белья.

Украинцы также рассказали "Стране", как они относятся к опросу от Зеленского. Некоторые заявили, мол "война продолжается, его это устраивает".