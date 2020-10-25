На одном из участке в Житомире люди голосуют среди стульев, обтянутых тканью. Фото: Сайт Опоры

В Житомире и области на избирательных участках массово отсутствуют кабинки для голосования. Избиратели голосуют или в самодельных кабинках, изготовленных из подручных средств, или на подоконниках, скамейках, столах, нарушая тайну голосования.

Об этом сообщает гражданская сеть "Опора"

Так, в Житомире на участке №181341 вместо кабинки для голосования - стул обтянутый тканью.

Есть участки, где вместо кабинок - конструкции из спортивного инвентаря. Например, на участке № 181354 избиратели голосуют за столами, рядом друг с другом.

Житомир голосует без кабинок для голосования, фото Опоры

Житомир голосует без кабинок для голосования, фото Опоры

В городе Коростень на участке № 181276 бюллетень заполняется на подоконнике, на скамейках рядом с другими людьми.

Житомирская область голосует без кабинок для голосования, фото Опоры

Житомир и Коростень голосуют без кабинок для голосования, фото Опоры

Житомир голосует без кабинок для голосования, фото Опоры

Как сообщала "Страна", Telegram-канал продавал и покупал голоса избирателей в день выборов.

В НСЖУ сообщают о том, что в Украине продолжают заводить на участки фейковых журналистов.  

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