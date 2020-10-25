Следователям прокуратуры удалось обнаружить факт нарушения избирательного процесса в одном из университетов Государственной фискальной службы Украины в Киевской области. Так руководство приказало отдавать голоса за определенных кандидатов в депутаты.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

"По данным следствия, одно из лиц командного состава курсантов университета ГФС Украины по предварительному сговору с должностными лицами указанного вуза, дало курсантам указание отдать свои избирательные голоса в пользу определенных кандидатов в депутаты от одной из политических партий. Сейчас фигуранту производства сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 Уголовного кодекса Украины (подкуп избирателей)", - говорится в сообщении.

На данный момент проводится досудебное следствие, а также проводятся следственные действия.

Напомним, на местных выборах 25 октября вновь стало известно о фактах пребывания на избирательных участках лиц с удостоверениями липовых "внештатных корреспондентов".

Также "Страна" рассказывала, что в Киеве, Днепропетровской и Одесской области полицейские остановили автобусы, которыми избирателей перевозили в другие города для голосования.

Организатором одной из таких "каруселей" оказался гражданин РФ, который обещал заплатить по 400 гривен за каждый голос избирателя.