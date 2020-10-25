Президент Азербайджана Ильхам Алиев, который опроверг участие иностранных военных в боях на стороне Баку заявил о готовности согласовать режим прекращения огня в Карабахе.

Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News, как передает РИА "Новости".

"Да, мы готовы. Я неоднократно об этом говорил. Мы готовы сегодня согласовать прекращение огня. Но в то же время Армения, ее премьер должны заявить, что привержены принципам, выработанным совместно с США, Россией и Францией", - сказал Алиев.

Он так же подчеркнул, что с армянской стороны идут сигналы о невозможности дипломатического решения конфликта.



"Военный фактор приводит к большому ущербу и жертвам. Поэтому чем быстрее мы начнем субстантивные переговоры, тем быстрее будет найден путь урегулирования конфликта. Решение конфликта основано на признании территориальной целостности Азербайджана", - добавил Алиев.



Накануне в Минобороны Азербайджана сообщили об успешном наступлении в Карабахе.

Также в Азербайджане заявили об уничтожении самолета Армении в Карабахе.