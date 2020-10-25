По последним данным в рядах Вооруженных сил Украины коронавирусной инфекцией болеют уже 1 388 человек. За последние сутки Covid-19 был обнаружен у 84 военнослужащих.

Об этом сообщили в Командовании медицинских сил ВСУ в Facebook.

"За прошедшие сутки зарегистрировано 84 новых случая заболевания острой респираторной болезни Covid-19. Из них в учреждениях здравоохранения находится 21 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 63 человека", - говорится в сообщении.

Всего за время пандемии выздоровели 3 621 человек, летальных случаев - 14.

Как сообщала "Страна", за сутки в стране обнаружили 6088 больных. Число активных случаев Covid-19 составляет 195 599.

В Киеве за сутки коронавирусом заболели еще 359 человек. Всего в Украине в результате осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, умер 6391 человек.