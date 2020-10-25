На местных выборах 25 октября вновь стало известно о фактах пребывания на избирательных участках лиц с удостоверениями липовых "внештатных корреспондентов".

Об этом сообщил председатель НСЖУ Сергей Томиленко у себя в Facebook.

В частности, в городе Терновка Днепропетровской области на избирательных участках фиксируют пребывание лиц с удостоверением павлоградской газеты "Бегемот".

"Наблюдала за ним с полчаса - он ничего не снимает, не записывает. Ведет себя не как журналист, а как бдительный наблюдатель на участке", - говорит в комментарии НСЖУ главный редактор газеты "Вести Терновки" Алена Поддуваева. - Мужу я сказала, что удивлена, что он является "журналистом", и убеждена, до вчерашнего дня в газете он не работал".

На другом участке редактор городской газеты наткнулась еще на одну "внештатную корреспондентку". Алина Булгакова призналась, что на самом деле является наблюдателем от политической силы.

"Я наблюдатель от партии", - отвечает Алина Булгакова на вопрос об основаниях находиться на избирательном участке в Терновке. " От какой партии? Можно я не буду отвечать…".

В НСЖУ прислали фото трех удостоверений внештатных корреспондентов газеты "Бегемот", которые от руки заполнены на имя Величко Петра Федоровича, Булгаковой Алины Андреевны и Величко Евгения Петровича. Действительными удостоверения являются до 31 октября 2020 года.

Пресс-служба НСЖУ пыталась связаться с редакцией Павлоградского издания, но по контактам, указанным на сайте рекламно-информационного портала "Бегемот", никто не отвечает.

По данным государственных реестров юридических лиц, мужчина по имени "Величко Петр Федорович" является уполномоченным лицом садоводческого общества "Горняк" из Павлоградского района.

В НСЖУ осуждают предоставление посторонним лицам удостоверений работников СМИ.

"Мы призываем журналистов в день выборов фиксировать факты присутствия на участках псевдокорреспондентов", - отмечает председатель НСЖУ Сергей Томиленко. - Должны защищать профессию от посторонних лиц и способствовать работе реальных журналистов".

Работников СМИ призывают фотографировать на участках журналы регистрации работников СМИ и сообщать о присутствии мнимых корреспондентов к НСЖУ, обнародовать факты в социальных сетях. Соответственно, НСЖУ будет обнародовать для общественного осуждения перечень тех СМИ, которые прибегают к злоупотреблениям правами работников прессы.

Напомним, координатор "Опоры" в Хмельницкой области Андрей Попик выложил в Facebook видео, как он принимает участие в опросе Зеленского семь раз.

Также мы рассказывали, что глава Национальной полиции Игорь Клименко заявил, что в правоохранительные органы начали поступать жалобы от граждан, которые касаются проведения опроса, инициированного президентом Владимиром Зеленским.