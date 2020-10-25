Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что сейчас в стране нет возможности для введения тотального карантина из-за коронавируса.

Об этом он рассказал во время брифинга после того как проголосовал на местных выборах во Львове.

"Мы очень не хотим вводить его и не видим возможности тотального карантина... Сейчас у нас становится все больше красных зон и я еще раз призываю людей к сознательности: носите маски, соблюдайте социальную дистанцию, будьте ответственными в конце концов", - сказал премьер.

По словам Шмыгаля, Украина сейчас лучше готова к борьбе с коронавирусом, чем это было весной. В частности, больничные койки есть в достаточном количестве. А вот вопрос обеспечения кислородом остается.

"Субвенция на закупку кислорода почти в полмиллиарда гривен перечислена местным органам самоуправления и практически каждый день проводится штаб, где с председателями областных государственных администраций, мэрами городов, мы работаем над тем, чтобы увеличить количество коек, обеспеченных кислородом", - рассказал он.

Напомним, Шмыгаль сейчас находится во Львове, где он и проголосовал на местных выборах.

Так же "Страна" приводила слова министра здравоохранения Максима Степанова о том, что в Украине уже 61% коек, отведенных для лечения пациентов с коронавирусом, заняты.