В сети появились отрывки записи переговоров экипажа танкера "Генерал Ази Асланов", пострадавшего при взрыве в Азовском море, с диспетчерами сразу после аварии.

Запись опубликовал телеканал "Звезда".

"За бортом, предположительно, оказались три человека. (Произошел. – Ред.) взрыв второго и первого танка, основного, грузовых. Поиски по палубе результата не дали. В данный момент подходят буксиры, пересаживают людей, часть экипажа", - говорит один из членов команды судна.

Из переговоров следует, что в результате взрыва судно полностью потеряло ход и управление: "Ничего не в работе, машины не в работе, полная потеря управления", - докладывает член экипажа.

Напомним, взрыв на танкере "Генерал Ази Асланов" в Азовском море в устье Керченского пролива произошел в субботу, 24 октября.

Как сообщала "Страна", в Азовском море после взрыва танкера ищут трех россиян: боцмана, 19-летнего матроса и 23-летнего практиканта. К поискам привлекут вертолет Ми-8. Всего на борту было 13 членов экипажа. По предварительным данным Росморречфлота, взорвались пары нефтепродуктов, танкер пустым шел в Ростов-на-Дону.

Сначала сообщалось о спасении шести человек, еще трое выпрыгнули за борт в момент взрыва в отсеке для нефтепродуктов. Затем стало известно, что мимо проплывало судно и спасло 10 членов экипажа "Генерала Ази Асланова".