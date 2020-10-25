Сегодня, 25 октября, в центр Минска начинают стягивать спецтехнику и броневики, а также фургоны с колючей проволокой. Жители столицы уже начали скупать продукты первой необходимости.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

"Сегодня в 14:00 истекает "народный ультиматум", выдвинутый Лукашенко Светланой Тихановской. От нынешнего президента ждут, что он освободит политзаключённых, отдаст приказ силовикам прекратить насилие и освободит свой пост", - говорится в сообщении.

В ином случае, говорится в тексте сообщения, в Беларуси начнутся масштабные забастовки и новые волны протестов. Сейчас в городе закрыты 12 станций метро, ожидаются жесткие столкновения.

В то же время журналисты утверждают, что жители Минска начали скупать крупы, макароны, соль и туалетную бумагу. В столичных торговых сетях наблюдаются очереди.

Напомним, посольство США в Минске обратилось к своим гражданам, которые проживают в Беларуси, с призывом запасаться едой из-за "ультиматума" Тихановской.

Также "Страна" писала, что лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, которая на прошлой неделе встречалась с Ангелой Меркель, поставила Александру Лукашенко "народный ультиматум". По ее словам, президент должен до 25 октября объявить о своем уходе, иначе в стране начнется национальная забастовка.