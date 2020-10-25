Координатор "Опоры" в Хмельницкой области Андрей Попик выложил в Facebook видео, как он принимает участие в опросе Зеленского семь раз.

"Все что нужно знать о результатах "опроса" под участками:

- Можно я еще второй раз проголосую?



- Давайте, сделаете мне статистику...

Проголосовал где-то раз 7 (замучился считать), далее уже не было сил сдерживать улыбку, хотя мог за весь микрорайон проголосовать", - поделился наблюдениями Андрей Попик в своем Facebook.

Как сообщала "Страна", другие украинцы отнеслись к опросу, инициированному президентом Зеленским, так же негативно. Некоторые из них оставляли послания главе государства, используя нецензурную брань. "Пошел на х@, наркоман", - с такими ответами избирателей появились анкеты в соцсетях.

Напомним, за проведение опроса волонтерам обещали заплатить от 500 до 1 000 гривен за день.