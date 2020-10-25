В Украине одновременно с проведением местных выборов 25 октября в городах возле избирательных участков волонтеры в черно-белых манишках и с картонными коробками проводят опрос украинцев, инициированный президентов Владимиром Зеленским.

В опроснике 5 вопросов про пожизненный арест за коррупцию, создание свободной экономической зоны в Донецкой и Луганской областях, сокращение нардепов до 300 человек, легализацию канабиса и отношение к Будапештскому меморандуму.

Некоторые украинцы, принявшие участие в опросе, своеобразно заполнили место ответа. "Пошел на х@, наркоман!", "Пошел на х@" - нецензурно отмечают респонденты.

Примеры такого заполнения опроса Зеленского разместил на своей странице в Facebook народный депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Ренат Кузьмин.

"Народная мудрость не нуждается в комментариях", - отметил политик.

Напомним, один из волонтеров, который проводит опрос Зелеснкого рассказал "Стране", сколько ему обещали заплатить за работу.

Также мы писал о том, как спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков не стал участвовать в опросе от Зеленского.