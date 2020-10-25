Глава Национальной полиции Игорь Клименко заявил, что в правоохранительные органы начали поступать жалобы от граждан, которые касаются проведения опроса, инициированного президентом Владимиром Зеленским.

Об этом он рассказал во время брифинга, передает "УНН".

Так, отвечая на вопрос о том, поступают ли жалобы на опрос Зеленского, Клименко рассказал, что "у нас уже несколько есть сообщений и заявлений от наших граждан о проведении подобных опросов".

"Более того, в городе Киеве на Подоле перевернули одну из урн вместе с листочками для опроса. Национальная полиция действует в соответствии с законом и поэтому любые попытки, хулиганские попытки или попытки как-то по влиять на оперативную ситуацию, как и любые попытки угроз нашим гражданам полиция будет пресекать", - сказал он.

Позже Клименко рассказал, что жалобы поступили от избирателей в Волынской области, а также Киеве.

Напомним, в ходе этого же брифинга Клименко рассказал о том, что утром полиция обнаружила Telegram-канал, который покупал и продавал голоса избирателей.

Также мы писали, что корреспондентам "Страны" удалось пообщаться с волонтерами, который проводит опрос "5 вопросов от президента" и они назвали сумму, которую им заплатят.