В Киеве, Днепропетровской и Одесской области полицейские остановили автобусы, которыми избирателей перевозили в другие города для голосования. Организатором одной из таких "каруселей" оказался гражданин РФ, который обещал заплатить по 400 гривень за каждый голос избирателя.

О выявленных нарушениях в ходе местных выборов-2020 рассказал глава Нацполиции Игорь Клименко в ходе брифинга, сообщает сайт Нацполиции Украины.

"С 12 часов ночи мы задерживаем автобусы, которые ездят по регионам, возят людей, так называемые "карусели". Такие случаи есть и в Днепропетровской области и в Киеве. Задержали два автобуса из Луганской области, которые заехали в город Киев, тоже люди приезжали, я так понимаю, чтобы голосовать", - сказал Игорь Клименко.

Он добавил, что такие автобусы были задержаны и в Одесской области. Там организатором таких "каруселей" был гражданин России. За голос он обещал избирателям по 400 грн. Правоохранители задержали злоумышленника и начали допрашивать всех, кто находился в автобусе.

Еще одна попытка фальсификаций была обнаружена в Святошинском районе столицы, где 300 человек пытались получить больничные листы о невозможности прийти на избирательные участки. Таким образом члены избирательных комиссий должны были бы прийти домой к больным, чтобы те имели возможность проголосовать.

"Мы оперативно проверили эти факты и у нас есть достаточно серьезная доказательная база, что эти люди нормально перемещаются на двух ногах, не болеют и была попытка манипуляций и фальсификаций. Но уже дальнейшую квалификацию сделают подразделения следствия", - сказал Игорь Клименко.

Как сообщала "Страна", в Украине четыре избирательных участка не открылись даже к 10.00, а в Харьковской области некоторые участки открылись с опозданием из-за отсутствия бюллетеней.

Напомним, на избирательном участке Зеленского атаковала активистка Femen без нижнего белья.