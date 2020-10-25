Вышедшие с избирательного участка украинцы поделились мнением о бюллетене для голосования, а также участии в опросе от президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Говоря об участии в опросе от президента Владимира Зеленского, избиратели были скептически настроены. Один из них обвинил главу государства в невыполнении предвыборных обещаний. "Такого президента, извините, у нас еще не было. Война продолжается, его это устраивает. Кем он послан - никто не знает", - заявил нам пенсионер.

Другой мужина, комментируя опрос, обозвал Зеленского клоуном.

"По президенту я не согласен с ним. Президент должен быть президентом, а это так – клоун", - сказал мужчина.

Сам волонтер, который проводил опрос, рассказал, что голосовать можно лишь после того, как человек отдаст голоса на избирательном участке.

"Выходит человек с участка и может заполнить эту анкету. Заполнить пять вопросов. До того, как проголосует заполнять нельзя", - рассказал он.

Опрос, по его словам, проводит социологическая компания, название которой называть отказались.

Напомним, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков проголосовал на местных выборах, после чего публично заявил, что не стал принимать участие в так называемом всеукраинском опросе президента Зеленского.

Также "Страна" рассказывала, что корреспондентам "Страны" удалось пообщаться с волонтерами, который проводит опрос "5 вопросов от президента" и они назвали сумму, которую им заплатят.