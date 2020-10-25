В Киеве по состоянию на 25 октября коронавирусом заболели еще 359 человек. При этом в Украине за сутки болезнь Covid-19 обнаружили у 6 088 человек.

Об этом на своем канале в Telegram написал мэр Киева Виталий Кличко.

Заболели 198 женщин в возрасте от 18 до 87 лет, 142 мужчины в возрасте от 21 до 83 лет, 11 девочек от 6 до 17 лет и 8 мальчиков от одного года до 16. Заболели также 13 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 58 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Оболонском районе - 68, в Деснянском - 55 и в Днепровском районе - 51 случай.

На сегодняшний день в столице уже 34 054 подтвержденных случая Covid-19.

За пошедшие сутки от коронавируса в Киеве умерли 10 человек. Всего коронавирус унес жизни 684 киевлян. Выздоровели за минувшие сутки 58 человек.

Как сообщала "Страна", по состоянию на утро 25 октября, в Украине количество инфицированных коронавирусом превысило 343 тысяч человек. По уровню распространения Covid-19 лидируют Винницкая, Волынская и Днепропетровская область.

При этом сам мэр Киева Виталий Кличко тоже заболел коронавирусом и пропустит местные выборы из-за болезни.